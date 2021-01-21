عقد 10 جلسات استماع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات التطوير.. شاهد

تواصل محافظة أسوان جهودها لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس لتحسين حياة ومعيشة ثلثى سكان المحافظة داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو.





وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بعقد جلسات استماع لعرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية و وحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم عقد 10 جلسات استماع لمطالب واحتياجات المواطنين في القرى الأم، على أن يتوالى تدريجيًا عقد جلسات الإستماع بكافة القرى الأخرى في حضور مسئولى 12 قطاعاً تنفيذياً للبنية التحتية والخدمات .





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من جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان أن جلسات الإستماع لها العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.





وأضاف أنه خلال هذه الجلسات يتم الرد على كافة الاستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها والتي تتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء.





وأشار أحمد شعبان إلى أنه يتم عرض نتائج هذه الجلسات على محافظ أسوان ، علاوة على التنسيق مع الدكتور ولاء جاد المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لرفع نتائجها أولًا بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة.





وكان قد قام سفير الفاتيكان بمصر المطران نيقولاس هنرى بزيارة إلى المركز الثقافي الإفريقي "متحف النيل سابقًا".



