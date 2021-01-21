سفير الفاتيكان بمصر يزور متحف النيل بأسوان.. صور

وشملت زيارة الوفد التجول داخل قاعات المتحف المختلفة لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان ورسالة المتحف فى توطيد العلاقات المصرية الافريقية، وفى نهاية جولتهم سجلوا بعض الكلمات التذكارية فى سجل كبار الزوار داخل المركز.

وكان قد شهد فرع ثقافة أسوان إنطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بمحافظة أسوان حيث تم طرح استمارات الاشتراك بالمواقع التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

ويهدف هذا المشروع إلى استثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وذلك عبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.

ويهدف هذا المشروع إلى استثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وذلك عبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات والتي تنطلق فى خمس محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات والتي تنطلق فى خمس محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان.





الجدير بالذكر أن ورشة " أبدأ حلمك" تعتبر أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، و تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في المجالات المختلفة .



