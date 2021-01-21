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محافظات

مياه الشرب : قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة أسوان

الخميس 21/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن التنسيق مع الشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى مع الربط بالمحابس الجديدة ، بجانب تنفيذ عملية خطوط إنحدار من مقام السيدة نفسية وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى .

وأشارت الشركة في بيان لها عن أن هذا الأمر سيترتب عليه إيقاف تشغيل محطة مياه جبل تقوق ، وكذلك محطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل ( عباس فريد – الكورنيش وحتى أطلس ) ، بجانب مناطق ( شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها ) .

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وأوضحت الشركة عن أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المستهدفة إعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 22/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 23/1/2021 ، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

وكان قد قام سفير الفاتيكان بمصر المطران نيقولاس هنرى بزيارة إلى المركز الثقافي الإفريقى " متحف النيل سابقًا " .

وقام سفير الفاتيكان بإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية بصحبة الوفد المرافق له برفقة الأنبا عمانوئيل مطران الكاثوليك والوفد المرافق معهم ، وكان فى إستقبالهم المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة السد العالى وخزان أسوان ، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.

وشملت زيارة الوفد التجول داخل قاعات المتحف المختلفة لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان ورسالة المتحف فى توطيد العلاقات المصرية الافريقية، وفى نهاية جولتهم سجلوا بعض الكلمات التذكارية فى سجل كبار الزوار داخل المركز.

وكان قد شهد فرع ثقافة أسوان إنطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية " أبدأ حلمك " بمحافظة أسوان حيث تم طرح استمارات الإشتراك بالمواقع التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.
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