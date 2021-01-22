شبيهة إلهام شاهين تكشف أسرار دورها في فيلم حظر تجول

كشفت إسراء صبري، شبيهة إلهام شاهين، عن دورها في فيلم "حظر تجول" قائلة: فيلم حظر تجول ليس له أي علاقة بالسياسة، معقبة: قمت بتقمص شخصية إلهام شاهين هي صغيرة في الفيلم.





وتابعت إسراء صبري خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": المخرج حاول إيجاد أقرب شخصية قريبة من الفناة إلهام شاهين لأداء دورها وهي صغيرة في الفيلم، ومن هنا تم اختياري لأداء هذا الدور.









وكشفت عن أول لقاء بينها وبين الفنانة إلهام شاهين، قائلة: إلهام شاهين أول ما شافتني قالتلي أني شبها أوي".





وفيما يخص مشاركتها في فيلم حظر تجول، أضافت، أنها تحب الفنانة إلهام شاهين وكانت مبسوطة للمشاركة معها في الفيلم.