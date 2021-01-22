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رياضة

اتحاد الكرة يجدد رفضه استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:27 م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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يسري غازي
جددت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الرفض لاستقدام حكام أجانب من أجل إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

ويحل المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ضيفا على نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة العاشرة بالدوري المصري.

وتمسكت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية بتجديد الثقة فى الحكام المصريين ومنحهم الفرصة لإدارة المباريات المحلية.

ورفضت لجنة الحكام الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري المحلي باستثناء لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

يذكر ان لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد قررت تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى احمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز المقرر اقامتها اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تاتي التعديلات التى أجرتها لجنة الحكام على طاقم التحكيم للقاء سموحة وبيراميدز نظرا لإصابة الدولى أحمد الغندور بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت لجنة الحكام عن قائمة الأطقم التحكيمية التي على النحو التالي: 

الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى المحلى على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد بكر وأحمد لطفى وحكما رابعا أحمد مقبل وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده إبراهيم محجوب.

بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى ويساعده الثنائى محمد عزازى وهانى خيرى وحكما رابعا سالم متعب وحكما للفيديو سيد شعبان  ومساعده سعيد حمزة.

وتقام المباراتين فى تمام الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة فى إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.
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