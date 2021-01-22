ضبط شخص أنشأ صفحة على الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الإستعداد لممارسة الفجور.





عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية ، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها .. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



