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محافظات

ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها فى الأسواق، وذلك داخل شقة بالمحلة الكبرى.

 
كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى تقريرا من الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، يتضمن تمكن حملة من التفتيش الصيدلى بالإشتراك مع مباحث التموين لإحكام الرقابة على سوق الدواء ورصد الأماكن الغير مرخصة ، من ضبط شقة غير مرخصة بدائرة أول المحلة الكبرى محولة إلى مخزن أدوية بدون ترخيص، وبداخلها كميات من الأدوية الغير المسجلة ومجهولة المصدر بإجمالى ١١٢٦ عبوة، بجانب 1400 عبوة مستلزمات طبية.

وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى
ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى
ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى
ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى
ضبط 2526 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة داخل شقة بالمحلة الكبرى
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