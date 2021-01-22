تصل لـ 40%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات جديدة على رحلاتها الدولية

أعلنت مصر للطيران، طرح تخفيضات على تذاكر رحلاتها الجوية إلى العديد من وجهاتها الدولية، وذلك استمرارًا للمبادرات والعروض الترويجية التي تطرحها الشركة لتشجيع عملائها علي السفر للعديد من الوجهات داخل وخارج مصر.





طرحت مصر للطيران تخفيض 20% على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير 2021 والسفر حتى 14 ابريل 2021 .





كما طرحت تخفيض 25% من القاهرة الى الخرطوم على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير 2021 والسفر حتى 10 مارس 2021 .





وكذلك طرحت الشركة تخفيض 40% على الرحلات من القاهرة إلى أثينا على الدرجات السياحية و رجال الاعمال وكذلك 40 % من القاهرة إلى اسطنبول على الدرجة السياحية وذلك عند شراء التذاكر حتى 31 يناير 2021 و السفر حتى 5 يونيو 2021.





كما ترجو مصر للطيران من عملائها ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع مراحل السفر.