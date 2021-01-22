الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.
وهو ما سيتسبب في غياب اللاعب عن أربع مواجهات للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
وهي مواجهات مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي ذهابا وإيابا .
ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في تخفيف عقوبة اللاعب خاصة وأنه المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الحالية.
وسيستند الزمالك في طلبه بتخفيض العقوبة لانسحاب نادي جازيللي التشادي من دور الـ٣٢ للبطولة وهو ما حرم اللاعب من قضاء مباراتين من فترة إيقافه.