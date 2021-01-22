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رياضة

الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:49 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.

 وهو ما سيتسبب في غياب اللاعب عن أربع مواجهات للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وهي مواجهات  مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي ذهابا وإيابا .

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في تخفيف عقوبة اللاعب خاصة وأنه المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الحالية.

وسيستند الزمالك في طلبه بتخفيض العقوبة لانسحاب نادي جازيللي التشادي من دور الـ٣٢ للبطولة وهو ما حرم اللاعب من قضاء مباراتين من فترة إيقافه.
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