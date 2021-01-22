الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.





وهو ما سيتسبب في غياب اللاعب عن أربع مواجهات للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .





وهي مواجهات مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي ذهابا وإيابا .





ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في تخفيف عقوبة اللاعب خاصة وأنه المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الحالية.



