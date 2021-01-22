14 مليون جنيه لإحلال وتجديد 16 «مروق» بمياه أسيوط

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال عبدالغفار لــــ"صدى البلد"، إنه تم إنهاء أعمال إحلال وتجديد لـ 8 مروقات بمحطتى منفلوط المرشحة ومحطة أبوتيج المرشحة ومحطة النزلة باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.





اقرأ أيضا:

وأشار، إلى أن الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد يأتى ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفائتها والاستفادة منها بالصورة المثلى وضمانا للتنمية المستدامة.



