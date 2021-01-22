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اقتصاد

14 مليون جنيه لإحلال وتجديد 16 «مروق» بمياه أسيوط

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:03 م
محطات مياه وصرف
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال عبدالغفار لــــ"صدى البلد"، إنه تم إنهاء أعمال إحلال وتجديد لـ 8 مروقات بمحطتى منفلوط المرشحة ومحطة أبوتيج المرشحة ومحطة النزلة باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.

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وأشار، إلى أن الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد يأتى ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفائتها والاستفادة منها بالصورة المثلى وضمانا للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه جار عمل إحلال وتجديد لـ ٤ مروقات بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، و٢ مروق بمحطة مياه منفلوط، و٢ مروق بمحطة مياه أبوتيج، بتكلفة إجمالية بلغت 12.6 مليون  جنيه، بالإضافة لمنظومات معالجة مياه الروبة والتى تخطت ١,٤ مليون جنيه.
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