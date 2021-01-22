محافظ القليوبية : رفع 900 طن قمامة من أمام ترعة الإسماعيلية

وأكد المحافظ على استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.

من ناحية أخرى اشرف محافظ القليوبية على حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام ترعة الإسماعيلية، حيث تم إزالة ما يزيد عن 600 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.





وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.





وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص بحضور اللواء نادر السعيد رئيس المدينة، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.





وخلال الجولة تبين للمحافظ، وجود سيارات بالمقلب الوسيط تحتاج إلى صيانة شاملة لوجود بعض الأعطال الفنية بها، ووجه المحافظ على الفور بسرعة إصلاحها وضمها لمعدات الوحدة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق.





وطالب المحافظ بإشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة القمامة، وتطبيق منظومة الجمع السكني التي ستساهم إلى حد كبير في عدم وجود أى قمامة أو تراكمات بالشوارع .