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رياضة

محمد فضل يهنئ ابنته بعيد ميلادها: اجمل وأحلي شريفة في الدنيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:42 م
محمد فضل وابنته
محمد فضل وابنته
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محمد بدران
حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة التي كانت مكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، علي تهنئة ابنته بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


ونشر محمد فضل صورة مع نجلته وعلق قائلا "كل سنة وانت طيبة يا اجمل وأحلي شريفة في الدنيا ، ربنا يسعدك ويحفظك ويفرحك، دايما قوية ومبسوطة". 


ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.


وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.


وتابع:"الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".


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