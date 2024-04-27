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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الاستعداداًت لامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

محافظ الغربية يستقبل وزير التربية والتعليم في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد بعض المدارس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته لمحافظة الغربية وذلك لتفقد عددا  من المدارس و لمتابعة الاستعداداًت لامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي تنطلق 8 مايو 2024  جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.

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 وجاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان وكيل المديرية، المهندس محمد رمضان سلامة مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالغربية.

ورحب محافظ الغربية بوزير التربية والتعليم على أرض عروس الدلتا ، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مثمنا جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم ومشيدا بما  شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية من توسع كبير في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها.

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ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة فى انضباط سير العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ودورها فى الارتقاء بالعملية التعليمية ، مقدماً الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجستي والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية و لمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس، لكون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

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ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات و نواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية ( تحت الانشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.
كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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الهيئة العامة للأبنية التعليمية التكنولوجيا التطبيقية التعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدكتور عمرو بصيلة العملية التعليمية الدائم

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