الدولار بــ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

اسعار العملات الاجنبية اليوم

تراجع طفيف لسعر النفط الخام بالأسواق العالمية .. تفاصيل



وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .





واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية بمستهل التعاملات



سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.25 جنيه للبيع.



وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.



يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى .وسجل سعر صرف الدولار بختام التعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.18جنيه للبيع .وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .اقرأ أيضا: