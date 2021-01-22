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اقتصاد

تراجع سعر النفط الخام 1.28%

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 م
تراجع اسعار النفط
تراجع اسعار النفط
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وكالات
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.28%.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.72 دولار ، ليصل إلى 55.38 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

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ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.49 في المئة، ما يعادل 0.79 سنت، ليصل إلى 52.34 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
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