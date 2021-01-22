تراجع سعر النفط الخام 1.28%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.28%.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.72 دولار ، ليصل إلى 55.38 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
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ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.49 في المئة، ما يعادل 0.79 سنت، ليصل إلى 52.34 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.72 دولار ، ليصل إلى 55.38 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
أقرأ ايضا ..تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة
ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.49 في المئة، ما يعادل 0.79 سنت، ليصل إلى 52.34 دولارًا أمريكيًا للبرميل.