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أخبار العالم

إطلاق نار كثيف بلبنان والجيش يتدخل.. ماذا يحدث

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:42 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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محمود نوفل
كشفت تقارير صحفية لبنانية عن وقوع مشاجرة كبيرة في منطقة ‎عرمون اللبنانية  تخلله اطلاق نار كثيف وسط أنباء عن سقوط جرحى.

كما أفادت التقارير الصحفية اللبنانية بأن قوات من ‏الجيش اللبناني توجهت الي شارع شبعا في ‎منطقة عرمون لضبط الوضع هناك.

وكان لبنان قد أصدر قرارا  بتمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.  
 
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان  دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع خطة اللقاح، وخطة ما بعد الإغلاق، و خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية. 

كما ناشدت الحكومة اللبنانية  جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء.

 وطلبت من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام. 
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