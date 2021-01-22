ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من الجيم.. باسم ياخور يخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:00 م
باسم ياخور
باسم ياخور
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان السورى باسم ياخور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر باسم ياخور في الصورة من الجيم، بصحبة مدربه ما أثار إعجاب متابعيه وعلق قائلًا "بعد التمرين ... مع الكابتن 💪🏻💪🏻".


وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".


ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 


ويعرض حاليًا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير لها

منور يا نجم.. محمد أنور يخطف أنظار متابعيه.. شاهد

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. أحدث إطلالة للفنان السوري باسم ياخور

باسم ياخور ينعي المخرج حاتم علي: ترجل الفارس مبكرًا عن صهوة جواده

باسم ياخور يستعيد ذكريات مسلسل "العراب" مع الراحل حاتم علي

ترشيحاتنا

بعد نزيف النقاط المتواصل .. أول تعليق من بيراميدز بعد السقوط أمام سموحة

بريطانيا تفجر مفاجأة بشأن فعالية اللقاحات أمام سلالة كورونا المتحورة

أستاذ أمراض صدرية: أعداد المصابين بكورونا في تزايد ولا صحة لانخفاض الإصابات.. فيديو

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

بيان عاجل من الإمارات بشأن صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية

أخبار الفن| هدية ماسية لـ ياسمين صبري.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام