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محافظات

ضبط 32 شيشة في المقاهى بـ كفر الدوار

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:11 م
ضبط 32 شيشة في المقاهى
ضبط 32 شيشة في المقاهى بـ كفر الدوار
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أسماء الجنبيهى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.


يأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .


في نفس السياق تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.


وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.


ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن الآتي :-

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بمدينة دمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعة بحوش عيسى.
- مصادره 16 شيشة بمركز كوم حمادة

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على 32 شيشة بمركز كفر الدوار.

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ضبط 32 شيشة في المقاهى بـ كفر الدوار
ضبط 32 شيشة في المقاهى بـ كفر الدوار
ضبط 32 شيشة في المقاهى بـ كفر الدوار
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