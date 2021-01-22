الباز: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة لفتة طيبة ودعم معنوي كبير .. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز محمد الباز، أ ن الرئيس السيسي حريص دائما على زيارة الكليات العسكرية، مشيرا إلى أنه وجه رسالة مهمة للطلاب الجدد أنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.





وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة اليوم؛ جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، مشيرا إلى انها تعد لفتة طيبة من الرئيس.





وأوضح مقدم برنامج أخر النهار أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد أن الشرطة لعبت دورا كبيرا في حفظ أمن واستقرار البلد.



