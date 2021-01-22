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الباز: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة لفتة طيبة ودعم معنوي كبير .. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:41 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز محمد الباز، أن الرئيس السيسي حريص دائما على زيارة الكليات العسكرية، مشيرا إلى أنه وجه رسالة مهمة للطلاب الجدد أنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة اليوم؛ جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، مشيرا إلى انها تعد لفتة طيبة من الرئيس.

وأوضح مقدم برنامج أخر النهار أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد أن الشرطة لعبت دورا كبيرا في حفظ أمن واستقرار البلد.

وأشار الباز إلى أن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه يقوم بالتضحية بنفسه من أجل الدولة.
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