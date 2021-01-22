الباز: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة لفتة طيبة ودعم معنوي كبير .. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز محمد الباز، أن الرئيس السيسي حريص دائما على زيارة الكليات العسكرية، مشيرا إلى أنه وجه رسالة مهمة للطلاب الجدد أنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.
وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة اليوم؛ جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، مشيرا إلى انها تعد لفتة طيبة من الرئيس.
وأوضح مقدم برنامج أخر النهار أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد أن الشرطة لعبت دورا كبيرا في حفظ أمن واستقرار البلد.
وأشار الباز إلى أن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه يقوم بالتضحية بنفسه من أجل الدولة.