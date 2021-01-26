مقومات طبيعية وسياحية..سيوة ترفع شعار كامل العدد ..شاهد

"كامل العدد " شعار ترفعة واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح فى اجازة نصف العام نظرا لما تتميز به من مقومات سياحية فريدة و طقس دافى مقارنة بما تشهدة باقى محافظات الجمهورية .









واحة سيوة تعد من افضل المناطق فى السياحة الشتوية فى العالم مما انعكس على حجم الاشغالا فى الفنادق بعدم وجود اماكن للاقامة .





وتمتلك واحة سيوة العديد من المقومات السياحية الفريدة والتى تجعل منها قبلة للسياحة الخارجية والداخلية فهناك تعدد فى انواع السياحة من السفارى والتزلج على الجليد والسياحة الثقافية والترفيهية، إلى جانب التخييم فى الصحراء بالاضافة الى ان موسم الشتاء يميز واحة سيوة لطبيعتها المناخية،الدافئة .





كما تتميز واحة سيوة بالسياحة العلاجية فى موسم الصيف والتى ياتى اليها زوارها للعلاج برمال جبل الدكرور وعيون المياه الطبيعية .





وقال محمد سامى مشرف احد الرحلات بواحة سيوة والتابع لجمعية الزمن الجميل، لصدى البلد، ان الرحلة تضم عدد اربعون شخصا من الجوالة واسرهم بجمعية الزمن الجميل في اطار سلسلة رحلات ستنظم للواحة خلال الفترة المقبلة .





واضاف عمرو عبدالحفيظ عضو الجمعية، لصدى البلد، ان الرحلة تضمنت زيارات لمناطق عين كليوباترا، ومعبد امون، ومعبد الوحى، جزيرة فطناس، وبحيرات الملح، وجبل الموتى،وسيوة القديمة،وورش تصنيع الملح، ومصانع تجفيف وتعبئة التمور، والبيت السيوى، ورحلة السفارى مؤكدا ان واحة سيوة تمثل مشتى رائع في ظل تنوع الانماط السياحية والثراء في المعلومات.





وعبر هشام الخولى عن استمتاعه بجمال سيوة قائلا ان بحيرات الملح تعتبر مالديف مصر لالوانها الجميلة ، ونقائها ، وفوئدها الكثيرة.





فيما عبرت امل جبر عن سعادتها بزيارة سيوة مؤكده على جمال الاكلات السيوية ، وحرصها على شراء منتجات سيوة المتميزة .





ويقول محمد جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، إن واحة سيوة تجذب السياحة المصرية والعالمية، طوال العام في الصيف تستقبل زوارها للسياحة العلاجية برمال جبل الدكرور والذي يعالج العديد من الأمراض الروماتيزمية والجلدية والعظام والسمنة بالاضافة الى السياحة الشتوية .





واشار ان تلك المقومات جعلها مقصدا للعديد من النجوم العالميين والمصريين مثل زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وقرينته، واحة سيوة عام 2006 فى زيارة استغرقت يومين، وتفقد الميادين وأعمال الإنشاءات بالواحة وعيون المياه، كما زار منطقة شالى "سيوة القديمة" ومعبد آمون، وقام بنشر صور له على حساباته الشخصية أثناء قضاء إجازته من قلب واحة سيوة.





واضاف ان واحة سيوة تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية، مثل قلعة أو حصن شالي، إضافة إلى الآثار الرومانية والفرعونية مثل معبد الوحى أو التكهنات وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى ومعبد آمون.





وأوضح ان من أشهر عيون المياه بسيوة، عين الشمس أو عين جوبا ويطلق عليها أيضًا عين كليوباترا، ، ويوجد أيضا عين أبو شروف، وتقع على بعد 25 كم من وسط الواحة وبها نسبة كبريت تساهم فى علاج الأمراض.





كما تعد عين فطناس، من أشهر عيون سيوة، ويحرص السياح على زيارتها للاستحمام بها، ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح.





وأشار ان أشجار النخيل والزيتون تغطي أراضي الواحة الواقعة فى قلب الصحراء، مما يعكس مناظر خلابة تغطي أراضي الواحة، إضافة إلى سياحة السفارى والتزلج على الرمال، والرحلات في الصحراء.





واوضح انه مع قدوم اجازة نصف العام تنتعش السياحة بالوحة وترفع الفنادق شعار كامل العدد لاستقبال العديد من الرحلات والوفود للاستمتاع بتلك البقعة الفريدة والتي تقع في قلب الصحراء وتبعد عن مدينة مرسي مطروح بنحو 300 كيلو متر بالإضافة الي أسعار الإقامة والإعاشة فى متناول الجميع.