صرف 500 جنيه منحة المولد النبوى الشريف للعمالة غير المنتظمة في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير صرف منحة المولد النبوى الشريف للعمالة الغير منتظمة للمسجلين بقاعدة بيانات القوى العاملة وفق القرار الوزارى رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ مع الإعلان والنشر عنها لتعريف المستحقين لها بمحافظة مطروح والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .









وأوضح فريد السنوسي مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح أن عدد العمالة المستفيدة بقاعدة البيانات بالمحافظة ٧٧٠٩ عامل بإجمالى مبلغ 3,854500مليون جنبه بواقع ٥٠٠ جنيه لكل عامل .





واضاف إلى أنه سيتم الصرف بمكاتب البريد وذلك خلال الفترة المحددة للصرف ٣٠ يومًا والتى تبدأ من يوم الاحد القادم ٢٤ / ١ / ٢٠٢١ حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١، مع توجه الفئات المستفيدة من العمالة غير المنتظمة لمكاتب البريد بالرقم القومى للصرف خلال المدة المحددة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، الخميس الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.





يُذكر أن عدد العمالة غير المنتظمة التي حدثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.





وتم تحديد الفئات المستحقة كالآتى :





- الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني في أي قطاع بالدولة.





- مَن لا يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش آخر (ذكور أو إناث).





- المتضررون من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





- مَن يعملون في قطاعات غير منتظمة أو (شغل مؤقت أو غير دائم)؛ مثل: عمال اليومية والزراعة والصيد ونجار مسلح وخدمات وعامل بناء، ونجار إنشاءات باب وشباك، وعامل تركيب البلاط (مبلط)، ومساعد عامل طلاء المباني وحام عام، وحداد.. وغيرها من الفئات الأخرى.





ثانيًا: الفئات المحرومة:





الفئات المحرومة:





- أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية.





- مَن يتقاضون معاشات.





- المتوفون والأطفال.





- مَن يحصلون على منح تأمينية.





- المؤمن عليهم.





- أصحاب معاش تكافل وكرامة.





- من يمتلك سيارتَين.







