ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صرف 500 جنيه منحة المولد النبوى الشريف للعمالة غير المنتظمة في مطروح

الخميس 21/يناير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتيسير صرف منحة المولد النبوى الشريف للعمالة الغير منتظمة للمسجلين بقاعدة بيانات القوى العاملة وفق القرار الوزارى رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ مع الإعلان والنشر عنها لتعريف المستحقين لها  بمحافظة مطروح  والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .


وأوضح فريد السنوسي مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح أن عدد العمالة المستفيدة بقاعدة البيانات بالمحافظة ٧٧٠٩ عامل بإجمالى مبلغ 3,854500مليون جنبه بواقع ٥٠٠ جنيه لكل عامل .

واضاف إلى أنه سيتم الصرف بمكاتب البريد وذلك خلال الفترة المحددة للصرف ٣٠ يومًا  والتى تبدأ  من يوم الاحد القادم  ٢٤ / ١ / ٢٠٢١ حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١، مع توجه الفئات المستفيدة من العمالة غير المنتظمة لمكاتب البريد بالرقم القومى للصرف خلال المدة المحددة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، الخميس الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

يُذكر أن عدد العمالة غير المنتظمة التي حدثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

وتم تحديد الفئات المستحقة كالآتى :

- الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني في أي قطاع بالدولة.

- مَن لا يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش آخر (ذكور أو إناث).

- المتضررون من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- مَن يعملون في قطاعات غير منتظمة أو (شغل مؤقت أو غير دائم)؛ مثل: عمال اليومية والزراعة والصيد ونجار مسلح وخدمات وعامل بناء، ونجار إنشاءات باب وشباك، وعامل تركيب البلاط (مبلط)، ومساعد عامل طلاء المباني وحام عام، وحداد.. وغيرها من الفئات الأخرى.

ثانيًا: الفئات المحرومة:

الفئات المحرومة:

- أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية.

- مَن يتقاضون معاشات.

- المتوفون والأطفال.

- مَن يحصلون على منح تأمينية.

- المؤمن عليهم.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- من يمتلك سيارتَين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: رسالة الهاتف شرط صرف منحة العمالة غير المنتظمة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.. استعلم بالاسم والرقم القومي

انتظام صرف معاشات يناير بـ شمال سيناء.. و1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

وسط إجراءات احترازية مشددة.. انتظام عملية صرف معاشات يناير بشمال سيناء

صرف 1.5 مليون جنيه منحة المولد النبوي لـ 3109 عاملين غير منتظمين فى بورسعيد

2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

ترشيحاتنا

في اللقطة الأخيرة.. ميلانيا تترك ترامب في موقف محرج

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

مزيفة وخادعة.. جسد ميلانيا ترامب يفضح أسرارها ومشاعرها الحقيقية

شاهد.. كارمن سليمان تطلب الدعاء من جمهورها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور