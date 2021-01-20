تدشين أول وحدة للتدريب والتطوير في كلية سياحة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء تدشين وحدة التدريب والتطوير بكلية السياحة والفنادق، بهدف تقديم الخدمات والاستشارات التي تستهدف تنمية وتطوير مختلف الأطراف المجتمعية وأصحاب المنفعة داخل وخارج الجامعة، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.









واكد رئيس الجامعة أن الوحدة تهدف إلى دعم التحسين والتطوير المستمرين من خلال إعداد برامج تدريبية متميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل التكنولوجية والتقنية، وتعزيز فرص الحصول على عمل للخريجين، بناء مختلف قنوات الاتصال والتواصل لتعزيز علاقة الخريج بكليته وجامعته والتعاون الهادف لخدمة المجتمع، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بأدائهم التعليمي وإنتاجهم العلمي.





واضاف النجار أن اختصاصات الوحدة تتمثل في تحديد الاحتياجات التدريبية للطلاب والتطوير في المجالات المختلفة، وتقديم خطة تدريبية مقترحة لمختلف الفئات المستهدفة، والتنسيق والإشراف وتقييم الدورات التدريبية التي تقوم بها الكلية لمختلف المستهدفين، وتوثيق وتقييم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئات والمشروعات المختلفة من داخل الكلية وخارجها، بالإضافة لتقييم كفاءة الموارد البشرية بالكلية.





واوضح ان جامعة مطروح، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة كابي الدولية "CABI"، تعمل على تعريف منسوبي الجامعة، بطرق الكتابة الاحترافية للخطط والمشروعات البحثية مضيفا أنه تم تنظيم ورشة تضمنت تعريف الحضور بمراحل كتابة الخطط والمقترحات البحثية للمشروعات، والتي حاضر فيها الدكتور السيد مشاحيت، أستاذ أمراض النبات الفسيولوجية المساعد، كلية الزراعة جامعة دمنهور، ومسئول التدريب على قواعد بيانات CABI العلمية لدى بنك المعرفة المصري، ولفيف من أساتذة الجامعة، الهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا.





يذكر ان جامعة مطروح يتم بها حاليا تكثيف الأعمال للانتهاء من انشاء مبانى كليات جامعة مطروح بمنطقة الكيلو 9 بمدينة مرسى مطروح حيث تم الانتهاء من اعمال المبانى بنسبة تقارب ٩٠ % وجارى الانتهاء من اعمال البياض الداخلى وكذلك بياض الواجهات وبناء الدراوى أعلى المبانى ، وفى نفس السياق تم الانتهاء من أعمال الأساسات واعمدة الدور الأرضي لكل من مبنى الفصول والمدرجات الغربى ومبنى الاختبارات الالكترونية المركزى كما تم الانتهاء من أعمال الحفر والاحلال والاساسات العادية لمبنى رئاسة الجامعة.