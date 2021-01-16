من الألف إلى الياء.. مؤتمر طبي للحد من فيروس كورونا بمطروح

عقد مؤتمر طبى بمطروح بعنوان (الكورونا من الالف الي الياء) وذلك ‏تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح و40 طبيباً من أطباء مطروح في كافة التخصصات الطبية.









حاضر فى المؤتمر الدكتور محمد عبد الحكيم النادي ‏أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني ‏وعضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء الكورونا بوزارة الصحة.





وأوضح الدكتور ياسر همام ‏مقرر المؤتمر، أنه تم خلال المؤتمر الطبى التعرض لآخر مستجدات وباء الكورونا وكيفية التعامل معه سواء بالوقاية أو بسبل العلاج، وكذلك آخر ما تم الوصول إليه بخصوص المصل الوقائي للفيروس.





كما أكد المؤتمر على أهمية نشر التوعية المستمرة للمواطنين للوقاية من الفيروس خاصة النظافة الشخصية وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لتقليل نسبة الإصابة.





وأكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة، أن المؤتمر أوصى بضرورة التزام الطاقم الطبي بتطبيق بروتوكول العلاج الموضوع من قبل وزارة الصحة وعدم الحياد عنه إلا في الحالات التي لا تستجيب للعلاج كما هو موضح تبعًا لخطورة الحالة.





واضاف ضرورة الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الايدي باستمرار لمنع وتقليل فرص انتشار العدوي مع العمل على تحسين مناعة الجسم من خلال الالتزام بالحصول علي قسط كافٍ من النوم والمواظبة علي تناول الأطعمة والمأكولات الطازجة لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.





وأشار الى ضرورة توجيه الاولوية في الحصول علي التطعيم المنتظر لأفراد الطاقم الطبي لكونهم خط الدفاع الأول ولكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضي السرطان والأمراض المناعية.





واكد على ضرورة تضامن جميع الأطباء في مختلف التخصصات في مواجهة فيروس الكورونا سريع الانتشار ذي القدرة العالية على التحور لافتا إلى أنه يأتي دور هذه اللقاءات العلميه التي تفتح الأبواب أمام الأطباء للعلم و التعلم و العمل بنظام الفريق وروح التعاون .







