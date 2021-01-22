مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلادها الذي وافق أمس الخميس 21 يناير.





وظهرت نبيلة عبيد، في الفيديو ترقص بحفل عيد ميلادها، وعلقت قائلة: « مساء الورد على عينيكم.. أسعدتوني اوووى برقة مشاعركم.. ربنا يجعلها سنة سعيدة .. على الجميع».





واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 والتى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

