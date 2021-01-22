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فن

مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:55 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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محمد نحلة
نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلادها الذي وافق أمس الخميس 21 يناير. 

وظهرت نبيلة عبيد، في الفيديو ترقص بحفل عيد ميلادها، وعلقت قائلة: «مساء الورد على عينيكم.. أسعدتوني اوووى برقة مشاعركم.. ربنا يجعلها سنة سعيدة .. على الجميع». 

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 والتى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، حيث صرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.

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