ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

السبت 23/يناير/2021 - 09:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش به عددا من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.

اقرأ أيضا:

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن. 

اقرأ أيضا:

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي وبناء عليه سيتخذ القرار النهائي،  والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأمور المهمة التي ستناقش خلال الاجتماع منها متابعة الوضع في المستشفيات الجامعية وتطبيق مادة الزيادة السكانية والانتماء والولاء للطلاب، بالإضافة إلى تناول ما وصلت له اللجنة المشكلة بشأن وضع آليات تنفيذ مشروع اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجامعات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق امتحانات الميد تيرم بالجامعات.. إجراءات احترازية مشددة.. إجراء الاختبارات وفق منظومة التعليم الهجين.. والمستشفيات الجامعية: نستقبل جميع المواطنين والطلاب

الأعلى للجامعات يجتمع غدا في الفيوم لتحديد مصير امتحانات التيرم الأول

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

3 مقترحات لامتحانات الفصل الدراسي الأول على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الثاني بالجامعات

التعليم العالي: حسم موعد وشكل الامتحانات خلال فبراير

ترشيحاتنا

اليوم.. لميس جابر تكشف عن تفاصيل رحلتها من دراسة الطب إلى عشق الكتابة في برنامج ابن مصر

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

ضرب بـ اللكمات ومشاجرة بالأيدي تحت سقف البرلمان التشيكي ..شاهد

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

خبير اقتصادي يحذر من الشراء الإلكتروني .. لهذا السبب

تحديث جديد لمتصفح Chrome يمنح المستخدمين هذه الميزة.. اعرفها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور