قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

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وعلق طلاب الجامعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات قائلين: "وزير التعليم العالي اللي هيخطف قلوبنا بكرا والبعض الاخر "طب الوزير بكرا هيخليها اونلاين ولا ابحاث ولا هيعمل ايه"





وناشد عدد من الطلاب بتطبيق نظام الامتحانات لتتم بشكل إلكتروني أو أبحاث بعد إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، وشهدت مصر خلال الفترة الماضية القليلة انخفاض كبير باعداد مصابي فيروس كورونا .





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وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على توقعات الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات الذي سوف يناقش سير العملية التعليمية وخاصة مع انخفاض اعداد مصابي فيروس كورونا ، حيث نشر احمد علي قائلا ابحاث أو ابحاث ي رب ".



