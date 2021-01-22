قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات يوم غد السبت، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش به عددا من الأمور الهامة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.
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وعلق طلاب الجامعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات قائلين: "وزير التعليم العالي اللي هيخطف قلوبنا بكرا والبعض الاخر "طب الوزير بكرا هيخليها اونلاين ولا ابحاث ولا هيعمل ايه"
وناشد عدد من الطلاب بتطبيق نظام الامتحانات لتتم بشكل إلكتروني أو أبحاث بعد إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، وشهدت مصر خلال الفترة الماضية القليلة انخفاض كبير باعداد مصابي فيروس كورونا .
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وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على توقعات الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات الذي سوف يناقش سير العملية التعليمية وخاصة مع انخفاض اعداد مصابي فيروس كورونا ، حيث نشر احمد علي قائلا ابحاث أو ابحاث ي رب ".
بينما سخر احمد عبد الرازق ، قائلا: "هيطلع يقول الجدول"، أما كريم ضاحي عبد الرؤوف ، فقال: " اونلاين بعيده شويه عشان مش كل جامعات مصر عندها الامكانيات اما الامتحانات في الجامعه اقرب وكذلك اقرب من ضم الترمين ع بعض والابحاث مش هتتقرر غير اخر العام " فيما قال كريم : " ياااريت كله يبقا اون لاين علشان احنا فرق نهائيه وغلابه ".