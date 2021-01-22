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تعليم

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:49 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا عاجلا بالفيديو، شرح خلاله كيف يمكن أن يستفيد طلاب المدارس من بنك المعرفة المصري أثناء فترة المذاكرة من المنزل.


وقال وزير التربية والتعليم: وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من مصادر التعلم لطلابنا في مراحل التعليم قبل الجامعي من بينها قنوات مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ على التليفزيون ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية ومنصة حصص مصر ، وكذلك يتيح بنك المعرفة المصري "ورش عمل" تدريبية اونلاين لطلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي وعموم الباحثين تشرح كيفية اتقان استخدام المحتوى الكبير المتوفر داخل بنك المعرفة المصري.

وأضاف وزير التربية والتعليم: بمجرد الدخول على بنك المعرفة المصري باسم المستخدم وكلمة السر، سيصل المستخدم إلى أيقونة اسمها ورش العمل التدريبية، بالضغط عليها سيجد المستخدم خريطة زمنية بالاحداث التعليمية القادمة وورش العمل المميزة. 


وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يجب على المستخدم اختيار ورشة العمل التي يريد المشاركة فيها، ثم يضغط عليها ليعرف تفاصيلها ثم يضغط على كلمة سجِّل.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن ورش بنك المعرفة المصري بعضها يخدم طلاب التعليم قبل الجامعي والبعض الاخر يخدم طلاب التعليم الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري ، يتم تقديمها اونلاين عبر الانترنت من خلال برامج مثل زوم ، وكلها مجانية ومتاحة للجميع.

وقال وزير التعليم : هناك زخم كبير من ورش العمل التي يقدمها بنك المعرفة المصري لمتابعيه من طلاب المدارس وطلاب الجامعات والباحثين. 
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