خلال إجازة منتصف العام... كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

أعلنت اتحاد الطلاب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن اقامة مسابقات اونلاين خلال اجازة منتصف العام بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الكلية وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.
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جاءت المسابقات فى مجالات الغناء والرسوم المتحركة والتقرير التليفزيونى وحملات توعية بالمشكلات المجتمعية، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول وتحويل الدراسة اونلاين .
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كانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.
أضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب ، في إطار المقررات الدراسية ، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية .