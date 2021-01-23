خلال إجازة منتصف العام... كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

أعلنت اتحاد الطلاب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن اقامة مسابقات اونلاين خلال اجازة منتصف العام بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الكلية وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.





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جاءت المسابقات فى مجالات الغناء والرسوم المتحركة والتقرير التليفزيونى وحملات توعية بالمشكلات المجتمعية، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول وتحويل الدراسة اونلاين .





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كانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.



