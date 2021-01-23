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تعليم

خلال إجازة منتصف العام... كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

السبت 23/يناير/2021 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت اتحاد الطلاب  بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن اقامة مسابقات اونلاين خلال اجازة منتصف العام بالتعاون مع ادارة رعاية شباب الكلية وتحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.

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جاءت المسابقات فى مجالات الغناء والرسوم المتحركة والتقرير التليفزيونى وحملات توعية بالمشكلات المجتمعية، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول وتحويل الدراسة اونلاين .

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كانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.

أضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب ، في إطار المقررات الدراسية ، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية .
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