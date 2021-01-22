جامعة عين شمس تكشف عن الجهود المصرية الصينية في مواجهة جائحة كورونا.. فيديو

نشرت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لإظهار الرؤية الفنية من طلاب معهد كونفشيوس جامعة عين شمس للجهود المصرية الصينية في مواجهة جائحة وباء كورونا العالمي، ويمكنك المشاهدة من خلال هذا اللينك اضغط هنا.
وفي سياق آخر ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط برئاسة ا.د اشرف مؤنس مدير المركز المؤتمر العلمى الدولى تحت عنوان " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط"؛ بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها فى اخر مارس 2021 في قاعة المؤتمرات بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي ورصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط ،كذلك إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط ودور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط الي جانب تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط والتأثير الخارجي على الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات.