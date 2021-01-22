جامعة عين شمس تكشف عن الجهود المصرية الصينية في مواجهة جائحة كورونا.. فيديو

وفي سياق آخر ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط برئاسة ا.د اشرف مؤنس مدير المركز المؤتمر العلمى الدولى تحت عنوان " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط"؛ بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها فى اخر مارس 2021 في قاعة المؤتمرات بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.



