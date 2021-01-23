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فن

أندرو محسن: مهرجان القاهرة أصبح أكثر شبابا بضم عناصر جديدة.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 07:07 ص
أندرو محسن
أندرو محسن
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محمد نبيـل
أعرب الناقد أندرو محسن عن انزعاجه من التصيد الذي تخصص فيه البعض، لإظهار أخطاء الدورة 42، بصورة غير حقيقية، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته عناصر شابة انضمت مؤخرا لإدارة المهرجان العريق.

وقال: بالطبع عنصر الخبرة لا يزال متوفرا، ولكن الزج بالأسماء الواعدة- والتي أغلبها سافرت لحضور مهرجانات كبيرة، واكتساب خبرات رائعة في عمر مبكر- أضاف للمنظومة ككل.

وأضاف أندرو إن فريق البرمجة قدم كل ما يملك لجذب أكثر الأفلام شهرة ونجاحا خلال عام 2020 للمشاركة بالمهرجان، وساهم في ذلك اوجود سم المنتج محمد حفظي على رأس المهرجان، وسمعة "القاهرة السينمائي" العريق في المنطقة.

وشدد على أن الدورة الأخيرة لا تنتقص من قدر المهرجان أو أهميته اذا ما تم وضعها في اطارها الصحيح وتفهم الظروف القاسية التي كان يعمل فيها الجميع، سواء على مستوى لجان التحكيم أو حضور الضيف، والمناقشات التي تمت على الهامش، وهي بمثابة تكملة للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين تحديدا.

وأبدى انزعاجه لما تم نشره عن تقييمات الدورة الماضية من قبل الصحفيين والنقاد، قال: بعد انتهاء المهرجان وبمراجعة ما تم نشره حول الـ SOLD OUT، أو لافتة كامل العدد التي تم الترويج لها بشكل سلبي طوال الوقت، وجدت بعض التجني، خاصة وأن الكثيرين أشادوا بمستوى الأفلام المعروضة.

وتابع: لماذا تم تصدير هذه الصورة السلبية عن المهرجان و اطلاق العديد من المغالطات حول عبارة SOLD OUT، رغم أنه على جانبها الإيجابي تدل على مدى الإقبال الجماهيري، ووجود حرص من شرائح متعددة على تتبع الأفلام.

وأكد أندرو محسن تفهمه لما شعرت به الصحافة، قال: أنا مدرك للأزمة تماما وأهمية حضورهم للعروض لممارسة عملهم في التغطية أو الكتابة عن الأفلام فهذا أمر غير قابل للمناقشة، ولكن اقتراح الحلول غير الممكنة على نحو يقلل من قيمة العاملين كان مزعجا أيضا.

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