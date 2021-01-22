السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودية عادل محمود القازنلي، أن موجة البرد الحالية التي تواجه المملكة هي أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء، محذرا من القاتل الأسود في ذروة فصل الشتاء.





وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" أوضح العاصمة السعودية الرياض سجلت فجر الجمعة 4 درجات مئوية، متوقعًا استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.





وقال: "نعيش حاليًا ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.





وأضاف: "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات.





ويشار إلى أن سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" ترجع لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث بحسب ماقالت صحيفة سبق السعودية.





وحذر من الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، مشددا علي ضرورة الحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.





كما توقع سقوط أمطار غزيرة خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف.



