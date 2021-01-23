مشوار طويل من التأهيل النفسي والعلاجي يقطعه مرضى السرطان، تكون فيه التغذية السليمة هي العمود الفقري في محاربة الخلايا السرطانية وتزيد قدرة المريض على تحمل الآثار الجانبية المتعلقة بالعلاج.

دكتورة نورا عباس خبيرة التغذية، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، نظام غذائي صحي يستطيع مرضى السرطان الاعتماد عليه خلال رحلتهم العلاجية، كما حذرت أيضًا من أطعمة يجب تناولها بكميات قليلة.

نظام غذائي صحي لمرضى السرطان

نوعية النظام الغذائي يؤدي دورًا مؤثرًا في تقليل نمو وانتشار السرطان بجسم المريض، إليك نصائح خبيرة التغذية نورا عباس لنظام صحي يحتوي على عناصر مفيدة:



عائلة التوت: تناول التوت الذي يحتوي على مضادات الأكسدة القوية وكذلك الفراولة، أو أيهما من هذه العائلة الكبيرة من الفاكهة العلاجية.

الحبوب الكاملة: تناول الحبوب الكاملة، بما في ذلك الألياف والمواد المضادة للأكسدة، مثل البليلة والشوفان والشعير والأرز البني.

الخضار الورقية: تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس، فهي مصادر جيدة لمضادات الأكسدة

السوائل: شرب الكثير من السوائل والمياه طوال اليوم لتنظيف الجسم من السموم، يمنح الجسم بعض الفيتامينات الإضافية إلى جانب السائل الذي يحتاجه الجسم للبقاء رطبًا.

الرايب والزبادي: تناول الحليب الرايب والزبادي لإدخال الجسم البكتريا النافعة للجهاز الهضمي.

الدهون الصحية: هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد والدهون الصحية للجسم كالأسماك وفاكهة الأفوكادو والمكسرات.

القشطة الخضراء والمانجو: كلاهما فاكهة تساعد على قتل الخلايا السرطانية ، ومنع نموها في أماكن الجسم المختلفة.

ممنوعات عن مرضى السرطان:

يوجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب على مرضى السرطان تجنبها، منها:

المياه الغازية بجميع أنواعها

اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة

السكريات، ويفضل استبدالها بالعسل الأبيض

التخفيف من تناول المعجنات وجميع الأكلات التي يدخل فيها الدقيق الأبيض