ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

السبت 23/يناير/2021 - 05:35 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
محمد رشاد
أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يعتبر فريقه فائزًا بمواجهته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لافتًا إلى أن ما حدث كارثة بعد عدم احتساب هدف واضح للفريق السكندري.

وقال عامر في تصريحات لقناة "mbc مصر " في الساعات الأولى من صباح السبت:" فريق سموحة له هدف لا خلاف عليه والكل معترف أن فريقي له هدف لم يحتسب ،أعتبر فريقي فائزًا بهذه المباراة، ولا يوجد أي سبب لعدم احتساب هذا الهدف".

واوضح، أن الحكم وحامل الراية كان قريبا من الكرة والأمور كانت واضحة تمامًا ولا خلاف على الكرة انها هدف، لافتًا أن لاعبي بيراميدز أنفسهم لم يعترضوا وقتها على الكرة.

وتابع: "لا نقبل بهذا الوضع، وما حدث أمام بيراميدز كارثة ومن يقبل أن يحدث هذا لفريقه؟، فلوس سموحة مبروكة وشقيانين بيها".

جدير بالذكر أن سموحة فرض التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.
Advertisements
Advertisements

أحمد حسن يفتح النار على مسئولي بيراميدز: من الذي يختار صفقات الفريق

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

رسميًا.. الكاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي أبطال أفريقيا

مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه

لفظ خارج .. فرج عامر يسب حكم الراية في مباراة سموحة وبيراميدز

الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

أحمد سامي: تفوقنا على بيراميدز.. وجماهير الأهلي سر إخفاق رمضان وفتحي

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

مفاجأة.. المدرب الهارب يدخل اهتمامات بيراميدز لتولي قيادة الفريق

سموحة: حسام لن ينتقل إلى الزمالك.. وثنائي الأهلي إضافة للفريق

شكوى لـ الفيفا.. فرج عام يكشف موقفه من التصعيد ضد اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل