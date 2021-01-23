فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يعتبر فريقه فائزًا بمواجهته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لافتًا إلى أن ما حدث كارثة بعد عدم احتساب هدف واضح للفريق السكندري.





وقال عامر في تصريحات لقناة "mbc مصر " في الساعات الأولى من صباح السبت:" فريق سموحة له هدف لا خلاف عليه والكل معترف أن فريقي له هدف لم يحتسب ، أعتبر فريقي فائزًا بهذه المباراة، ولا يوجد أي سبب لعدم احتساب هذا الهدف".



