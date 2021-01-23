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فن

أجمل أم علي الإطلاق.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لوالدتها

السبت 23/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لوالدتها  من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت هنا الزاهد علي صورة والدتها قائلة : اجمل ام  علي الاطلاق .

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى
أجمل أم علي الإطلاق.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لوالدتها
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