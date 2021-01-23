رغم مغادرة منصبه.. أعضاء بمجلس الشيوخ يدرسون توجيه ضربة جديدة لترامب

يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، محاولة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في عام 2024.





ووفقا لصحيفة "ذا هيل"، يعتزم بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، لمنع ترامب من الترشح مرة أخرى.





وينص هذا التعديل على: "يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها".





وذكرت الصحيفة أن هذا النقاش لا يزال في مراحله الأولى، حيث يرى أعضاء مجلس الشيوخ أنه غير قابل للتطبيق.





من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، تيم كين، إنه"واثق تمامًا" من أن الكونجرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا الشأن: "أعتقد أنها فكرة مطروحة في فضاء المساءلة".



