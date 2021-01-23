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أخبار العالم

رغم مغادرة منصبه.. أعضاء بمجلس الشيوخ يدرسون توجيه ضربة جديدة لترامب

السبت 23/يناير/2021 - 08:44 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، محاولة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في عام 2024. 

ووفقا لصحيفة "ذا هيل"، يعتزم بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، لمنع ترامب من الترشح مرة أخرى. 

وينص هذا التعديل على: "يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها". 

وذكرت الصحيفة أن هذا النقاش لا يزال في مراحله الأولى، حيث يرى أعضاء مجلس الشيوخ أنه غير قابل للتطبيق. 

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، تيم كين، إنه"واثق تمامًا" من أن الكونجرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا الشأن: "أعتقد أنها فكرة مطروحة في فضاء المساءلة".

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ قرار عزل ترامب من منصبه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على الأمر. 
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