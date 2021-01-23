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فن

دنيا عبد العزيز: الأعمال السينمائية المعروضة أمامي لا تناسبني

السبت 23/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن هناك أعمال فنية كثيرة تعرض عليها ولكنها لا تناسبها خاصة في الفترة الأخيرة .

وأوضحت دنيا عبدالعزيز، خلال الندوة التي استضافها خلالها موقع صدي البلد"، أن من أهم الأسباب التي جعلتها ترفض الأفلام هي تعاملها خلال مشوارها الفني والذي بدأ في سن العاشرة مع نجوم كبار بالإضافة الي أن العمل الذي أشارك فيه يجب أن يقدم يناقش قضايا مهمة، ولذلك لا أستطيع أن أقدم نوعية الأفلام التجارية التي تعرض علي لذلك أؤيد المشاركة في الإعمال الدرامية .

دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
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