السيسي يوجه بتحسين منظومة البيئة.. نواب: استخدام الوقود الحيوي يدفع عجلة الاقتصاد.. والدولة وفرت مخزونا كبيرا من مصادر الطاقة

وكيل صناعة النواب يعدد مزايا التوسع في مشروعات الوقود الحيوي

برلمانية: مصر ستحقق اكتفاء ذاتي من الطاقة وأبرزها البترول بحلول 2023

برلماني: التوسع في مشروعات الوقود الحيوي يفتح باب رزق للفلاحين









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.









وحول هذا الأمر، أشاد نواب البرلمان بجهود الدولة في تحقيق التكامل بين القطاعات من أجل خدمة المجتمع على الصعيد الاقتصادي والصحي والاجتماعي، كما أوضحوا أهم مزايا استخدام الوقود الحيوي وآثاره على الصناعة بشكل خاص.









بداية، قال النائب محمد عوض، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة تسعى لتحسين منظومة البيئة، وذلك من خلال تبني الاتجاه العالمي بإحلال الوقود الحيوي (المواد العضوية)، ليكون مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة مما يعمل على التقليل من استيراد البترول وغيره من الموارد اللازمة لنشاطات عملية الصناعة.









وأكد "عوض"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استخدام الوقود الحيوي له العديد من المزايا، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج لكونه مورد رخيص السعر وآمنا، حيث يعتمد على مصادر بيولوجية كالنباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات، كما يعمل على إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء ويعد بمثابة منقذ قوي لتنشيط الاقتصادات المتعثرة بالنسبة لبعض الدول.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعامل مع المخلفات الصلبة ولا سيما مخلفات البناء يبدو صعبا لحد ما في بادئ الأمر، ولكن الدولة لن تترك هذا الشأن إلا بوضع إستراتيجية فعالة تمكننا من التخلص بطريقة آمنة وغير مكلفة، ويرجع ذلك للجهود المستمرة من قبل وزارة البيئة في منظومة إدارات المخلفات.









من جانبها، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعته الدائمة لمستجدات التطوير بمختلف المجالات وتحديدا مجال الصناعة وما يخدمه من قطاعات أخرى كالبيئة، وذلك لما يتولاه المجال من إعادة تدوير وإستثمار مخرجات العملية الصناعية كالمعتاد، ولكن طرأت تغيرات جديدة مكنت المنظومة البيئية لتكون جزءا فعالا من توفير المدخلات اللازمة للإنتاج.









وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة بجميع أشكالها ومن ضمنها البترول وذلك بحلول عام 2023، مشيدة بالاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز ومحطات توليد الكهرباء.









وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالفعل بدأ استخدام الوقود الحيوي في مصر ولكن في نطاق محدود من أجل إنتاج الزيوت وتوليد الكهرباء، فمصر تمتلك مساحة صحراوية كبيرة تمكنها من إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة في هذا التخصص.









وتابعت النائبة حديثها قائلة: "مكافحة التلوث البيئي والنهوض بالاقتصاد القومي والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب مما ينعكس بالإيجاب على تحسين معيشة المواطنين، هي أبرز أهداف خطة الحكومة في هذا الشأن".









وفي هذا الصدد، قال النائب عثمان المنتصر، عضو مجلس النواب، إن التوسع في مشروع إنتاج الوقود الحيوي وإدراجه ضمن المشروعات القومية لتطوير الريف المصري خطوة جيدة توحي بمدى قدرة ومتابعة الدولة للأنظمة العالمية التي تهدف إلى تنشيط حركة المشروعات الصغيرة والتي ينضم إليها المزارعون في إطار دعم الحكومة لهم بالآونة الأخيرة، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المادية لديهم.









وأكد "المنتصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة في توفير أكبر قدر من مخزون الطاقة بشتى مصادرها، وذلك باعتبارها العمود الفقري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيدا بكم الإستراتيجيات التي تم اعتمادها في هذا المجال من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.









وأضاف: "أما عن منظومة تدوير المخلفات الصلبة، فقد قامت وزارة البيئة بعمل عدد من المدافن الصحية آمنة التخلص، كما تطرقت إلى عقد برتوكولات تعاون دولية، وذلك لاستقطاب الدعم الفني في جميع الأمور المتعلقة بتحسين البيئة".









واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية".









كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.











واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في جميع قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.







