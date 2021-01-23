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بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد

السبت 23/يناير/2021 - 11:14 ص
السيسي
السيسي
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نورهان رأفت
حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم بثا مباشرا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز، للاستزراع السمكى، بشرق مدينة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.
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