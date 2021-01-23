برلماني: الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب علي أحمد علي أمين سر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، بمشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد التابع لشركة قناة السويس للإستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، لافتٍا إلى أنه يعد إحدى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لإسهامه فى توفير فرص عمل للشباب و دفع عجلة التنمية الإقتصادية .





ولفت إلى أن سيناء ومنطقة القناة تحتلان موقعًا استراتيجيًا يجعلهما مؤهلتين لتكونا بوابة مصر نحو مستقبل مشرق بما يشجع عملية التنمية والاستثمار فيهما.

و أكد " علي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" :" على أن مشروع الاستزراع السمكي، يعد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في مصر قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، إلى جانب اسهامه فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية ، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري .





وأعرب أمين سر لجنة الزراعة عن تمنيه بدعم سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يسهم فى الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية تماشيًا مع جميع التطورات الحالية فى مختلف القطاعات، إلى جانب الحرص على تقديم جميع الدعم لقطاع الثروة السمكية لتحقيق أعلى مستوى من التنمية فى هذا المجال.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





وقال السفر بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.





كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.



