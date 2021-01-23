إثارة وأنوثة.. إطلالات ياسمين صبري تخطف أنظار المعجبين.. فيديو جراف

مع كل صورة تنشرها الفنانة ياسمين صبري على حساباتها الشخصية المختلفة تلفت إليها أنظار المعجبين وتجذب اهتمام عاشقات الموضة.
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا بأكمام طويلة مصنوع من الستان الأحمر ، الفستان حمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana .
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