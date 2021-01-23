ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

إثارة وأنوثة.. إطلالات ياسمين صبري تخطف أنظار المعجبين.. فيديو جراف

السبت 23/يناير/2021 - 06:35 م
فساتين ياسمين صبري
فساتين ياسمين صبري
Advertisements
ايمان عبداللطيف
مع كل صورة تنشرها الفنانة ياسمين صبري على حساباتها الشخصية المختلفة تلفت إليها أنظار المعجبين وتجذب اهتمام عاشقات الموضة.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا بأكمام طويلة  مصنوع من الستان الأحمر ، الفستان حمل توقيع دار الأزياء العالمية   Dolce and Gabbana .      
                                    
ولمزيد من التفاصيل حول إثارة وأنوثة إطلالات ياسمين صبري شاهد الفيديو جراف التالى.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

بعد إثارتها الجدل.. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد على السجادة الحمراء

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

ترشيحاتنا

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

ميرور البريطانية تحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بـ شورت ليجن.. ميريهان حسين تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

أهم الأخبار.. رسالة هامة من السيسي.. تأجيل محاكمة ترامب.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تحذيرات حول الطقس

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة