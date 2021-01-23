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رياضة

محمد جاد يهنئ المنتخب الوطنى بالفوز على بيلاروسيا بفارق 9 أهداف

السبت 23/يناير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الإعلامى محمد جاد، مقطع فيديو جديد من برنامجه "صباح البلد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ محمد جاد، في مقطع الفيديو، المنتخب المصري لكرة اليد، بمناسبة فوزه الكبير، على منتخب بيلاروسيا، بفارق تسعة أهداف.

وكان الإعلامي محمد جاد، هنأ النادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر، مطالبا لاعبي القلعة الحمراء بالتركيز والاستمرار بنفس الأداء للحصول على بطولتي السوبر المصري والإفريقي، لافتا إلى أن الأهلي فاز ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه.

وقال جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "إن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش كانت أكثر من رائعة واتمست بالندية بين الفريقين" ولم يستسلم كلا الفريقين، وأنه تم حسم اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح،م ضيفا: "المباراة كانت مقفولة وفرص الفوز مكنتش كبيرة".

وتابع: "محدش قد لاعبي الأهلي في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، والأهلي قدم مباراة رائعة أمس وكان الأداء فوق المستوى، ولكن لكل مجتهد نصيب وان كل تعب له فرحته في نهاية الأمر".

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