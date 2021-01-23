جامعة حلوان: 8 خدمات تقدمها وحدة الطوارئ بالطب الوقائى للمرضى

تعد وحدة الطوارئ بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، إحدى الوحدات المهمة التى تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، من خلال أحدث التجهيزات الطبية اللازمة التى تخدم المرضى.





ويوضح موقع صدى البلد الإخباري، أهم الخدمات التى تقدمها وحدة الطوارئ:

1 ـ تقديم خدمة الطوارئ الطبية اللازمة لطلاب الجامعة داخل الحرم الجامعى، وإعطاء العلاج اللازم على مدار الأسبوع، من خلال طاقم طبى من أطباء وتمريض وسائقى إسعاف، وكذلك تغطية وحدة الطوارئ بالمدينة الجامعية بالألف مسكن والمطرية.





2 ـ تحويل الطلبة إلى المستشفيات المتعاقد معها من قبل الجامعة والمستشفيات المتخصصة عند عدم مقدرة تقديم الخدمة اللازمة تبعا لحالة المريض بواسطة سيارت إسعاف مجهزة.





3ـ الإشراف على تطبيق معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى بوحدات بالطوارئ.

4 - عمل الكشف الطبى اللازم لطلبة المدن الجامعية عند التسكين بالمدن الجامعية.

5- الإشراف الطبى على الفعاليات الرياضية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بتوفير طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة.





6 ـ الإشراف الطبى على اللجان الخاصة أثناء فترة الامتحانات.





7 ـ المشاركة فى أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين أثناء بداية العام الدراسي.



