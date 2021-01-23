الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستُجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ولا صحة لتأجيلها نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات يتناول جانبًا من الاستعدادات للامتحانات وليس تأجيلها.





ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش أثناءه عددًا من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.









من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن.





وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي، وبناءً عليه سيتخذ القرار النهائي، والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.