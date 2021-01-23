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ديني

حذر من تليجرام.. مرصد الإفتاء يشيد بمواجهة رجال الشرطة للإرهاب

السبت 23/يناير/2021 - 12:45 م
رجال الشرطة
رجال الشرطة
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محمد شحتة
وجَّه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحيةَ لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

 
وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم – السبت - بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية، وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

 
وقال إن وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني نجحا في كشف مخططات الجماعات والتيارات الإرهابية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، وتسعى للعمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

 
وأوضح مرصد الإفتاء أن جهود الداخلية كشفت المخططات والأجندات الإرهابية باستحداث كيانات إلكترونية بهدف استقطاب وفرز العناصر المتأثرة على مواقع السوشيال ميديا، وكذلك قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإنشاء قنوات مغلقة على تطبيق "التليجرام" بهدف تكليف الأفراد بأدوار محددة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في إثارة الفوضى، وهو ما يتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل "القاعدة" و"داعش" في تجنيد عناصر جديدة، والتحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

 
وكشف أن تاريخ الإخوان والجماعات الإرهابية ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد محاولة التنظيم الزج بأرواح المواطنين في موجات من العنف، وكذلك تعطيل مصالحهم، وهو ما ينافي قيم الشرع الحنيف الداعية إلى حفظ النفس والأموال.

 
ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتحقق على أرض الوطن من التنمية وتحقيق الاستقرار، وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال والإفساد في الأرض.
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