ختام البرنامج التدريبي الخاص بالإتيكيت والبروتوكول بجامعة عين شمس للإداريين بـ"الجلالة"

اختتم اليوم بمعهد الدبلوماسيين بوزارة الخارجية البرنامج التدريبي الخاص بالاتيكيت والبروتوكول للسادة الإداريين بجامعة الجلالة ضمن المشروع القومي لتدريب الكوادر والقيادات بالجامعات الأهلية الجديدة والذي ينظمه مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ضمن مراحل المشروع القومي لتدريب قيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس ومعهد الدبلوماسيين بوزارة الخارجية ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنظيم وإشراف الاستاذ الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.

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حيث تم التدريب بواسطة نخبة متميزة من السادة الوزراء والسفراء السابقين منهم السيدة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ووزير الدولة لشئون الخارجية السابقة، السفير الدكتور نهاد سيف اليزل، السفيرة سهي الفار والسفير قدري عبد المطلب.

جدير بالذكر ان مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فاز بالمشروع القومى الذى اطلقته وزارة التعليم العالى والذي شارك خلاله العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المصرية والدولية.

ويشمل المشروع أربع حزم من برامج تدريبيه الأول خاص بالسادة رؤساء الجامعات والسادة النواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب السادة عمداء و وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة واخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب السادة الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية