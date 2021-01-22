الدراسة بكوريا الجنوبية.. تعرف على المنح المقدمة للمصريين وتكلفتها

يتساءل الكثير من الطلاب حول كيفية الدراسة فى كوريا الجنوبية، من حيث التكاليف والمنح الدراسية و كيفية التقديم للدراسة في كوريا الجنوبية، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام التعليم فى كوريا الجنوبية، ويجيب عن جميع هذه التساؤلات.





تعد كوريا الجنوبية من الجهات التعليمية المميزة في آسيا والتعليم بها من أهم المجالات حيث تحتل المركز الـ 22 في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في عام 2019 وكل ذلك جعلها وجهة سفر للعديد من الطلاب بغرض الدراسة بجانب امتلاكها لاقتصاد قوي مما جعلها منفتحة حول العالم وذلك عن طريق انتشار شركاتها العملاقة في معظم أنحاء دول العالم مثل سامسونج، وهذا يزيد فرص التعليم والتوظيف كما توفير بيئة آمنة وملائمة للطلبة حيث تعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول أمنًا حول العالم و تعمل الحكومة الكورية على جذب العديد من الطلبة الدوليين





- كيفية التقديم للدراسة في كوريا الجنوبية





ينبغى على الطالب فى البداية ان يقوم بإنشاء قائمة بالجامعات الكورية التي يريد أن يتقدم لها وأن يجمع المعلومات الكافية حول الشروط المسبقة للتقدم الى الجامعة مثل المؤهلات التي تتطلبها كل جامعة ودراسة التكاليف وينصح بالتحقق من المناهج الدراسية في الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها مقدمًا.





علما بإن أخر موعد لإرسال الأوراق المطلوبة للتقديم أساسيًا ما بين شهري 5 والشهر 6 من كل عام.





وتبدأ السنة الدراسية تبدأ في فصل الربيع (شهر مارس)، أو فصل الخريف (في سبتمبر ) ما بين شهر سبتمبر و شهر نوفمبر .





والاوراق المطلوبة للتقديم هى :

* نموذج طلب الالتحاق للجامعة

* خطة الدراسة التقديم الذاتي

* الشهادة الأكاديمية مترجمة ومصدقة

* وثيقة التناسق التعليمي

* وثائق الهوية (نسخة من جواز السفر، بطاقة الهوية،..) للمتقدمين، والوالدين

* إثبات إجادة اللغة TOPIK ( معتمدة نسخة بالإنجليزية)

* خطاب توصية

* وثائق تثبت العلاقة الأسرية

* الوثائق الداعمة للأنشطة









يطلب اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة الكورية TOPIK إذا كانت الدراسة بها، أو اختبارات اجتياز الكفاءة في اللغة الإنجليزية مثل TOEFL وIELTS، ويمكن اختيار الجامعات التي تدرس بالإنجليزية من خلال الموقع الرسمي للدراسة في كوريا ويمكنك الاطلاع علية من خلال هذا الرابط : http://www.studyinkorea.go.kr/





ومن الممكن أن تختلف الأوراق المطلوبة من جامعة إلى أخرى ولذلك يرجى مراجعة موقع الجامعة المراد الدراسة بها .

وأليك قائمة باشهر الجامعات فى كورويا الجنوبية









- الجامعات المتواجده فى كروريا الجنوبية





1/ جامعة سيول الوطنية

تعد جامعة سيول من أكبر جامعات كورويا الجنوبية وصاحبة التصنيف الاول على جامعات كوريا و 129 على مستوى العالم وتوجد فى العاصمة سيول .

وجامعة سيول الوطنية هي واحدة من الجامعات المرموقة وتوفر تعليمًا ليبراليًا قائمًا على الأبحاث لحوالي 28،378 طالبًا من المرحلة الجامعية إلى مستوى الدكتوراه. وفقًا للبيانات التي جمعها معهد تطوير التعليم الكوري، تنفق جامعة سيول الوطنية على طلابها أكثر من أي جامعة كورية جنوبية أخرى بها أكثر من 10000 طالب.









2. جامعة سونج كيون كوان

وتأتى جامعة سونج فى التصنيف الثانى بين ترتيب جامعات كوريا و 188 على مستوى وتوجد في العاصمة سيول تصفح على





3. المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا

ترتيبه الثالث في كوريا الجنوبية والـ 217 في العالم، ويوجد في مدينة دايجون





4. جامعة كوريا تصفح على موقع فرصة

تقع فى الترتيب الرابع في كوريا الجنوبية والـ 276 في العالم وتوجد فى العاصمة سيول





5. جامعة يونسي تصفح على موقع فرصة

وترتيبها الخامس في كوريا الجنوبية والـ 316 في العالم، وتوجد في العاصمة سيول









- تكاليف الدراسة في كوريا الجنوبية





تختلف التكاليف من جامعة لأخرى، ولكن عادة ما تكون الجامعات الخاصة أكثر تكلفة من الجامعات الحكومية، ومن الهام أن تخصص حوالي 15 دولار شهريا للتأمين الطبي.

الجامعات الخاصة

تتراوح الرسوم في هذه الجامعات من 2100 دولار إلى 4300 دولار لكل فصل دراسي للحصول على درجة البكالوريوس، و 2600 دولار لـ دولار 5000 لكل فصل دراسي للحصول على درجة الدراسات العليا. عادة ما تختلف الأسعار حسب نوع الدرجة، حيث تبلغ تكلفة دراسة الطب او الهندسة او العلوم أكثر من تكلفة دراسة العلوم الإنسانية





الجامعات الحكومية والوطنية

الجامعات الحكومية والوطنية في كوريا الجنوبية هي أقل تكلفة من الجامعات الخاصة. الحصول على شهادة البكالوريوس في هذه الجامعات عادة ما يتراوح بين 1400£ إلى 3200 £ لكل فصل دراسي، وتكلف من 1700 دولار إلى 3600 دولار للدراسات العليا لكل فصل دراسي. الرسوم الدراسية في هذه الجامعات يمكن أن تختلف أيضا حسب التخصص، لذلك من المهم التحقق من التفاصيل بدقة.

تكاليف إضافية :

ومن التكاليف الأخرى التي من المحتمل أن تواجهها عند التخطيط لدراستك في كوريا الجنوبية هي رسوم الطلب (والتي تكلف عادة من 35 دولار إلى 105 دولار ) رسوم السكن والنقل والإنترنت.









- المنح الدراسية في كوريا الجنوبية





تقدم الحكومة الكورية الجنوبية عن طريق المعهد الدولي للتعليم الدولي NIIED منحًا لكن القليل منها فقط موجه للدول العربية، إذ ينصب المجهود الخارجي لكوريا الجنوبية على دول آسيا





ومن المنح التي يمكن أن يستفيد منها الطلبة العرب:

منحة البرنامج الصيفي GKS لطلبة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويستطيع الطلاب العرب من دول شمال أفريقيا التقدم إليها ولكن الأولوية لمن يعرف اللغة الكورية، لكن المنحة لا تشمل تذاكر الطيران.





برنامج الدعم الحكومي الصيفي لتبادل الطلاب الأجانب وهي منحة لمدة 4 أو 10 شهور، بقيمة 600 دولار وتذكرة طيران ذهاب وعودة.









- الدراسة في كوريا الجنوبية للمصريين





يحظى الطلبة المصريين كل عام بمنحتين واحدة لدراسة المرحلة الجامعية والاخرى للدراسات العليا كلاهما ممولة بالكامل من الحكومة الكورية ومتاحة لجميع المجالات، وتلقى المنحتين إقبالا واسعا جدا من الطلبة المصريين.

والحصول على منحة دراسية ليس بالأمر السهل ففى البداية عليك الحصول على :

- شهادة إتقان اللغة الانجليزية أو الكورية وتقديم الشهادات التي تثبت ذلك عبر الالتحاق بدورات معتمدة أو الدراسة الذاتية.

- الاهتمام بإرسال كافة الوثائق ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل إدارة المنحة .





وينظم المركز الثقافى الكورى بالقاهرة محاضرات تعريفية عن المنحة



