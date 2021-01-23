جراحة معقدة في القلب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة خالد صالح

الفنان الراحل خالد صالح، قام بإجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته، بمركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، واستغرقت العملية عدة ساعات، ثم تم نقله بعدها إلى غرفة العناية المركزة، وساءت حالته الصحية، قبل أيام من الوفاة، حتى لقي وجه ربه الكريم صباح يوم 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.





وقام خالد صالح، بإجراء جراحة معقدة بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان بعد معاناة طويلة مع أمراض شرايين وصمامات القلب، أمضى بسببها أكثر من ثلاثة أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل إجراء الجراحة لتحضيره؛ نظرا لخطورة حالته وتعقد الإجراء الجراحى المطلوب.





وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدى يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها ستة أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز، نظرا لخطورة حالته.





وكشف الفنان الراحل خالد صالح من خلال لقاء تلفزيوني له، قبل رحيله، أنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما.





وفي عام 2014 أثناء تصوير مسلسله الأخير قبل وفاته شعر "خالد" بالتعب الشديد وحصل علي إجازة لإجراء الفحوصات اللازمة وذهب لأحد المراكز التابعة للدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية "قلب مفتوح، ولكن تدهورت صحته ودخل العناية المركزة حتى إجراء العملية وتوفي فور خروجه من غرفة العمليات.





رحل خالد صالح بنفس مرض شقيقه الأكبر "انسان" الذى كان يرتبط به كثيرا حتى عند وفاته تعرض صالح لأزمة نفسية.



