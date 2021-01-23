أمين الدعوة بالأزهر: تسليط الضوء على سلبيات الزوجة أو الزوج يفسد الحياة الأسرية.. فيديو

قال الدكتور سعيد عامر ، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إن معنى قوله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} يشمل صبر الزوج على أذى زوجته، فهذا من المعاملة والمعاشرة بالمعروف.









وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: "استوصوا بالنساء خيرا"، وعلى كلا الزوجين أن يتعاملا بصفتي العفو والصفح في الأمور التي تطرأ عليهما في الحياة الزوجية.

















وأشار إلى أن تسليط الضوء على سلبيات الزوجة أو الزوج، من الأمور التي تفسد الحياة الزوجية، فلا يمكن أن يكون الشخص كله سلبيات ولكنهما لا يتعاملا بقوله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} فيغضا الطرف على الإيجابيات ويركزا على السلبيات فقط.







