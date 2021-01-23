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تعليم

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

السبت 23/يناير/2021 - 03:10 م
امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الأول
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نهلة الشربيني
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس قرر في اجتماعه اليوم، السبت، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 20 فبراير المقبل، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول الامتحانات بالكليات بداية شهر فبراير.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه جارٍ تحديد شكل الامتحانات سواء أكانت إلكترونية أم بالحضور للجامعة، أم سيترك الأمر لكل كلية وفق ما يناسبها.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة جامعة أسيوط، بأنه سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من فبراير رسميا للطلاب بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية، على أن تبدأ الامتحانات في مقر الجامعة بعد ٢٠ فبراير.

وكان أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستُجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ولا صحة لتأجيلها نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات يتناول جانبًا من الاستعدادات للامتحانات وليس تأجيلها.

وأوضح المصدر، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستعقد في موعدها، ولا صحة إلى أنها سيتم تأجيلها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات يتناول جانب من الاستعدادات للامتحانات وليس تأجيلها.

يذكر أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، كان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمت مناقشة عدد من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية، ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن. 

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي وبناءً عليه سيتخذ القرار النهائي، والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول
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