جامعة حلوان تطلق مبادرة لتطوير المناطق المحيطة بها.. وتؤكد: نهدف إلى تحقيق التنمية ودعم الأسر

تستعد جامعة حلوان غدا الأحد، لإطلاق مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق العشوائية المحيطة بها.





وتعمل المبادرة على تأكيد الدور الحيوى بين الجامعة وشركاء المجتمع، من مواطنى المناطق الأكثر احتياجا المحيطة، والتى قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعرف على احتياجاتها وعمل على التجاوب معها، وكان مؤشر التنمية بقيمة مضافة عما سبق، وذلك باستخدام الأساليب والآليات المهنية التى تحقق البرامج التنموية والمساندة المجتمعية مع المجتمع المحيط بالجامعة، التى تدعم وتشارك فى تنفيذ البرامج التنموية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية بمشاركة وتعاون مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.





وصرحت الدكتورة سناء حجازى، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، أن الهدف من المبادرة هو تطوير وتنمية المناطق المحيطة بالجامعة وتحقيق المصداقية فى مراحل العمل التنموى المختلفة، وذلك بالمشاركة مع كل أطراف المجتمع من وزارات وشركات قومية ورجال أعمال وممثلى نواب الشعب والجمعيات الأهلية، وذلك وفقا لخطة مركز رصد التى تبنى جسور التواصل والثقة بين الجامعة وقطاع البيئة والمجتمع.







